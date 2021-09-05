Россия разворачивается на Восток

Спустя три десятилетия после распада Советского Союза, Россия снова проявляет себя в Азии как сила, с которой нужно считаться. После недавнего захвата власти талибами в Афганистане (движение "Талибан" запрещено в РФ) и ухода оттуда американских солдат Россия вернулась в Центральную Азию, чтобы укрепить свой статус гаранта безопасности в регионе.

Modern Diplomacy пишет, что Россия стала ведущим экспортером оружия для Юго-Восточной Азии Россия, а в Западной Азии усилила свое влияние, придя на помощь правительству Башара Асада. Кроме того, Москва выступает посредником в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова посредством диалога, а не санкций, и стремится привлечь японские, южнокорейские и индийские инвестиции в свой дальневосточный регион для стимулирования развития. С Пекином у Москвы сложились стратегические отношения: у соседних государств интересы сходятся в нескольких сферах.

Растущее значение Индо-Тихоокеанского региона

Долгое время Западная Азия (Ближний Восток) оставалась в центре внимания западного мира из-за своих нефтегазовых ресурсов. Но в последние годы Россия увеличила собственные производственные мощности, а добыча нефти в Иране была ограничена из-за санкций в связи с его предполагаемыми ядерными программами, внимание мировой экономики переключилось на Индо-Тихоокеанский регион. Сегодня Индо-Тихоокеанский регион представлен самыми быстрорастущими экономиками мира, где проживает 60% населения мира. Россия и Китай рассматривают концепцию Индо-Тихоокеанского региона как западный проект, направленный на противодействие укреплению Китая, поэтому обе страны разработали свои собственные стратегии для наращивания усилий по интеграции не только с Индо-Тихоокеанским регионом (Азиатско-Тихоокеанским регионом), но и со всем Евразийским регионом.

Россия разворачивается в сторону Азии

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Международный транспортный коридор ”Север-Юг” - два главных проекта Москвы. Они не только обеспечивают доступ к ранее менее открытым азиатским рынкам, в частности Ирана и Индии, но также составляют конкуренцию китайской инициативе ”Один пояс - один путь”. В 2020 году 49,3% российского экспорта приходилось на Европу, а на Азию - 42,2%. Крупнейшие рынки Азии для российского экспорта - Китай, Казахстан, Южная Корея и Япония. Ожидается, что тенденция увеличения экспорта в Азию будет продолжаться, поскольку Россия расширяет возможности соединения через различные маршруты, такие как МТК ”Север-Юг”, Северный морской путь и морской коридор ”Ченнаи - Владивосток”, а также достигает соглашений о свободной торговле (ССТ) с азиатскими странами на двусторонней основе или в рамках ЕАЭС. Россия уже ведет переговоры о ССТ с такими странами, как Иран, Сингапур, Таиланд и Индия, и уже выстраивает торговлю в рамках ССТ с Вьетнамом.

Россия остается ведущим экспортером оружия во многие страны, особенно в Китай и Индию, а также крупным экспортером нефти и газа в Азию. Хотя торговля энергоресурсами по-прежнему невелика с таким крупным партнером по оборонной торговле, как Индия, из-за проблем с транспортировкой, ожидается, что предстоящие транспортные коридоры улучшат ситуацию. Также интерес представляет диверсификация российской экспортной корзины. По мере того, как мир пытается справиться с реалиями изменения климата, Россия начала предпринимать шаги по уменьшению своей чрезмерной зависимости от экспорта энергоносителей. Экспорт пшеницы, свинины и курицы в последнее время увеличился, и Россия надеется использовать сельскохозяйственный потенциал своего дальневосточного региона, привлекая инвестиции и человеческие ресурсы из Индии.

Китайский фактор

Развивающийся Китай - и благо, и угроза для России, когда дело доходит до расширения влияния в Азии. Хотя Москва почти автоматически играет важную посредническую роль в любых конфликтах между Китаем и третьей страной, особенно в Азии, она опасается, что окружение Индо-Тихоокеанского региона западными игроками неизбежно станет более явным, если хватка Китая не ослабнет. Поскольку у Москвы вряд ли возникнет желание вмешаться в возможный конфликт между Китаем и любой другой страной за пределами дипломатических средств, малым азиатским государствам придется обратиться к США и Европе для противодействия Китаю. В некотором смысле формирование группы Четырехсторонний диалог по безопасности, которая недавно провела свое первое официальное заседание, уже сигнализировало о геополитической напряженности, нарастающей в регионе.

После введенных в 2014 году санкций Москва заменила планы закупки украинских газовых турбин для ракетных фрегатов контрактом с Индией на разработку фрегатов. Россия также использует индийские чипы для своих спутников нового поколения. Кроме того, Россия обратилась к Китаю для закупки оборудования и снижения зависимости от таких стран, как Германия, и координирует с Пекином создание собственной сети 5G. РФ также сообщила о своих планах по привлечению инвестиций из таких стран, как Индия, Южная Корея и Япония, а также об усилиях по использованию ресурсов Дальневосточного региона для судостроения и развития новейших технологий, которые не охватывают западные санкции.

На сегодняшний день Россия вернулась почти во все регионы Азии. В то время как Индия, Китай, Иран и Афганистан зачастую вовлечены в более крупную геополитическую игру, разыгрываемую ведущими мировыми державами (США, Россия и Китай), более мелкие страны, такие как Шри-Ланка, Непал, Бангладеш, Мьянма и Лаос, всё больше привлекают внимание России с экономической точки зрения. Если Россия надеется конкурировать с Китаем и избежать чрезмерной зависимости от него в будущем, поскольку Пекин обладает огромной экономической мощью в Азии и за ее пределами, то Москва не даром делает мощный рывок вперед.