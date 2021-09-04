В Евпатории вырастет ясеневая роща

В октябре этого года сотрудники Евпаторийского лесного хозяйства высадят около городского микрорайона "Спутник-2" 1700 ясеней, - передает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

"Ясень – это лесообразующая порода деревьев, которая неприхотлива к климату, засухоустойчива, пылестойка и дает большой годовой прирост", – пояснили в Минэкологии региона, передает "АиФ-Крым".

В министерстве уточнили, что подготовка к высадке ведется на местности площадью 1 га. Посадка деревьев пройдет в рамках всероссийской акции "Сохраним лес".