Таксист стал жертвой одновременно мошенничества и ограбления в Кабардино-Балкарии

Преступления, совершенные в отношении водителя такси, расследуют в Зольском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по КБР.

К полицейским обратился житель Пятигорска - водитель службы такси, который рассказал, что клиент сначала обманом завладел его машиной, а затем избил его и отобрал похитил мобильный телефон.

Предварительно выяснено, что первого сентября потерпевший получил заказ от постоянного клиента по имени Рамазан на поездку из Пятигорска в поселок Залукокоаже.

По дороге пассажир попросил сделать остановку у кафе на окраине села Малка. Во время нее клиент стал упрашивать водителя отдать ему ненадолго автомобиль, чтобы он смог урегулировать внезапно возникший личный вопрос.

"Потерпевший согласился. Спустя время пассажир вернулся, но на другой машине. В беседе с ним водитель стал высказывать недовольство. Тогда злоумышленник, несколько раз ударив его, забрал мобильный телефон и скрылся", - пояснили в полиции.

Таксист понес ущерб на 938 тыс рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Мужчина признался, что совершил все эти действия, но объяснить их не сумел.

Против 27-летнего жителя Залукокоаже открыты уголовные дела по ч.3 ст.159 "Мошенничество" и ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж", с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.