В Ростов прибыл главный колокол для военного храма

В Ростов-на-Дону привезли главный колокол для строящегося в городе православного военного храма, - сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Колокол массой 4,5 т, который станет главным колоколом на звоннице храма ЮВО, возводящегося в честь сорока Севастийских мучеников Георгиевского прихода, временно установили у входа постройки, - передает "АиФ-Ростов".

Сейчас военнослужащие занимаются благоустройством территории будущего храма и проводят реконструкцию ландшафта. Завершить строительство планируют к 1 декабря 2021 года - к этому времени на его территории появятся новые деревья, тропинки и площадка для отдыха.

Руководство ЮВО уже утвердило строящийся храм в качестве главного в военном округе, - говорится в сообщении.