Краснодар принимает выставку японских мастеров винтажа

В краснодарском музее имени Коваленко заработала выставка "Япония - талант! Вдохновение! Мастерство!", в экспозиции которой – винтажные, 1950-1980 годов изготовления, предметы из частной коллекции: куклы, кимоно, аксессуары, репродукции гравюр, веера.

"Знакомство с историей японских традиционных ремесел позволит приобщиться к бесконечно красивой, неповторимой и загадочной японской культуре", - рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко, передает портал Юга.ру.

Выставка будет работать до 19 сентября, стоимость билетов на нее варьируется от 30 до 100 рублей.