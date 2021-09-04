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Краснодар принимает выставку японских мастеров винтажа

Фотография предоставлена пресс-службой музея имени Коваленко
Фотография предоставлена пресс-службой музея имени Коваленко

В краснодарском музее имени Коваленко заработала выставка "Япония - талант! Вдохновение! Мастерство!", в экспозиции которой – винтажные, 1950-1980 годов изготовления, предметы из частной коллекции: куклы, кимоно, аксессуары, репродукции гравюр, веера.

"Знакомство с историей японских традиционных ремесел позволит приобщиться к бесконечно красивой, неповторимой и загадочной японской культуре", - рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко, передает портал Юга.ру.

Выставка будет работать до 19 сентября, стоимость билетов на нее варьируется от 30 до 100 рублей.

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Вестник Кавказа

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