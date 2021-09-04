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Квалификация ЧМ-2022: Азербайджан упустил победу над Ирландией

Квалификация ЧМ-2022: Азербайджан упустил победу над Ирландией

В Дублине сегодня состоялся отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в группе A между сборными Ирландии и Азербайджана. Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

На гол азербайджанского полузащитника Эмина Махмудова, забитый в компенсированное к первому тайму время, ирландцы ответили точным ударом защитника Шейна Даффи на 87-й минуте.

На данный момент сборные Ирландии и Азербайджана занимают два последних места в группе A. В активе обеих команд по одному очку, однако ирландцы опережают азербайджанцев по дополнительным показателям.

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