Гастрономический туризм: за новыми вкусами - в Крым

В Крыму уживаются и прекрасно взаимодействуют представители множества народов. Каждый из них – неотъемлемая часть богатой культуры, соединяющей в себе особенности Запада и Востока. Кулинарные традиции всегда были важной составляющей любого этноса. В Крыму, они занимают особое место, ведь богатство вкусов и ароматов, которым полнится полуостров, не может не впечатлять своими масштабами.

Местные жители давно привыкли к разнообразию кухни: они перенимают традиции других народов, включая в свой рацион полюбившиеся блюда. Приезжие, туристы повсеместно могут найти для себя кафе и рестораны, меню которых поражает яркостью, уникальностью, смелыми сочетаниями и рецептами, передающимися из поколения в поколение. Крымская кухня – замысловатое переплетение русской, украинской, крымскотатарской, караимской, узбекской, турецкой, азербайджанской, армянской, греческой и многих других кухонь. Приехав сюда, каждый действительно обязан попробовать все изыски, которыми готовы радушно угостить владельцы заведений. Мастерство крымских поваров удивит, ведь накопленный опыт коренных народов совершенствуется из года в год.

Визитными карточками Крыма можно смело назвать несколько блюд.

Лагман

Очень сытный, калорийный, густой суп, пришедший от народов Центральной Азии. Главные ингредиенты – мясо (классически – баранина или говядина), сезонные овощи (баклажан, болгарский перец, лук, картофель, пекинская капуста, редька, морковь), свежая зелень и, конечно же, лапша, приготовленная необычным способом ”вытягивания”. Это наваристое, пряное блюдо, непередаваемый вкус которого останется в памяти надолго.

Чебуреки и янтыки

Эти лакомства можно найти в любом прибрежном кафе. И чебуреки, и янтыки представляют собой полукруг из теста, наполненный мясом, овощами, сыром, специями. Встречаются и сладкие его вариации – на любой вкус. Разница между чебуреками и янтыками в том, что первые обжариваются во фритюре, благодаря чему имеют золотистую хрустящую корочку, а вторые жарятся на сухой сковороде, после чего в горячем виде щедро смазываются сливочным маслом и обретают необыкновенную мягкость.

Долма (сарма)

Крымская долма представляет собой рулетики из виноградных листьев, которые начиняются, как правило, сочным фаршем, смешанным с рисом. Но могут встречаться и вегетарианские варианты долмы с чечевицей, рисом или другими крупами, фасолью или овощами. Пикантная кислинка виноградных листьев удивит любого, даже самого искушённого гурмана.

Самса тандырная

Самсу можно запросто назвать крымским фастфудом. Она продается даже в обычных продовольственных магазинах, однако самая вкусная та, которую только что достали из тандырной печи. Это своеобразные пирожки, имеющие треугольную, круглую или квадратную форму. Их тесто получается нежирным из-за того, что не жарится, а выпекается в тандыре, прикрепляясь к стенкам раскалённой огнём печи. Классическая начинка самсы – рубленое мясо, лук и специи. Аромат этой выпечки трудно спутать с чем-то другим.

Восточные сладости

Пахлава, халва, чурчхела, пишмание, парварда, джезерье, рахат-лукум, щербет – всё это и многое другое можно найти в фирменных магазинах, ларьках и киосках, в кафе и ресторанах, специализирующихся на крымской еде и сладостях в частности. Туристов также удивит варенье из лепестков роз. Крым известен своими плантациями розы, поэтому, конечно же, создатели вкусностей сочли необходимым использовать лепестки в приготовлении джема. Обязательно захватите крымские сладости в подарок близким. Они, без сомнений, оценят их необычайный вкус.

Крым – идеальное место для тех, кто не представляет свою жизнь без новых вкусовых открытий. Ведь кухня полуострова – сочетание уюта и экзотики, остроты и мягкости, сладости и приятной кислинки.