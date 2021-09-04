Турецкие полицейские предотвратили контрабанду античных ценностей

В районе Вираншехир провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции турецкие полицейские изъяли у контрабандистов 528 предметов античности эпохи Аббасидского халифата, Римской и Византийской империй, также жандармы обнаружили артефакты бронзового века.

Операцию провели сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Управления жандармерии Шанлыурфы с санкции прокуратуры района Вираншехир, - передает турецкое информационное агентство Анадолу.

В ходе обыска в одном из офисов были изъяты 351 монета, 50 колец, 88 фигур, 7 обручей, 2 печати, 2 меча, 2 копья, 3 клинка, кинжал, 3 кувшина, 2 чаши, ожерелье, 2 браслета и 14 наконечников для стрел.

Есть задержанные, проводится расследование, - говорится в сообщении