Узбекским школьницам разрешили ходить в платках и тюбетейках

Министерство народного образования Узбекистана по многочисленным просьбам родителей разрешило девочкам ходить в школу в платках и тюбетейках, - сообщили в ведомстве.

"Принимая во внимание наши национальные ценности, девочкам, в порядке исключения, разрешается носить в школе национальный платок (завязанный на затылке) белого и светлого цветов, а также доппи (тюбетейку)", – отметили в министерстве, передает Sputnik Узбекистан.

Между тем глава ведомства Шерзод Шерматов подчеркнул: такая одежда разрешена именно в виде исключения: "Не подумайте, что завтра все должны приходить в школу в таком виде. Если ученица ходит в свободной форме, не заставляйте ее носить платок", - добавил министр.