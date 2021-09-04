Восстанавливающаяся экономика России требует новых профессий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны, - сообщила сегодня пресс-служба кабмина.

"В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Так, в перечень были добавлены специальности "Дошкольное образование", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Агрономия", "Аддитивные технологии", "Гостиничное дело", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома".

В числе новых востребованных профессий - "Графический дизайнер", "Дефектоскопист", "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства", "Мастер растениеводства", "Мастер общестроительных работ", "Лепщик-модельщик архитектурных деталей".

Напомним, студенты, получающие профессию и специальность из этого перечня, могут претендовать на стипендии правительства РФ.