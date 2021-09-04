В России разработана национальная климатическая стратегия

Минэкономразвития РФ подготовило проект национальной стратегии низкоуглеродного развития до 2030 года, - сообщил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

"Климатическая стратегия сейчас находится на согласовании в ведомствах. Ожидаем, что она будет утверждена до конца года", - рассказал он, передает ТАСС.

Документ будет содержать четыре сценария развития - инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный. Все они различаются по объемам инвестиций и скорости энергоперехода.

"Будем сейчас работать над тем, какой сценарий будет взят за основу", - добавил Торосов.