"Русские дома" откроются в новых странах - Россотрудничество

Россотрудничество расширит географию своего присутствия в мире, открыв в ряде стран мира еще 20 негосударственных "русских домов", - заявил заместитель главы агентства Дмитрий Поликанов, пояснив: агентство разработало гибкий формат работы в новых регионах, который основывается на взаимодействии с партнерами за рубежом.

"Мы присутствуем почти в 80 странах, но есть страны, в которых нас нет. Нам хочется, чтобы там тоже знали и любили Россию. ...В целом ряде стран у нас есть представительство только в столице, но при этом страны большие и хочется выйти за пределы столиц. Поэтому мы предложили концепцию негосударственных "русских домов", когда партнерские организации некоммерческие, бизнес, ассоциации выпускников и так далее могут выступить такими партнерами и заключить контракт с Россотрудничеством, открыв у себя негосударственный "русский дом", - рассказал Поликанов, передает ТАСС.

В этих новых "русских домах" будет вестись привычная деятельность по продвижению русского языка и отечественного образования, а будут организованы курсы, будут проходить кинофестивали и выставки.

"Сегодня уже порядка 20 точек по миру, которые готовы открываться, и откуда к нам пришли с такой идеей. Мы ее поддержали, придумали для этого оболочку", - добавил заместитель руководителя ведомства, отметив, что большая часть предложений открыть "русский дом" поступила от партнеров в странах Ближнего Востока и Африки.