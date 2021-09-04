Полицейские задержали подозреваемого в ограблении банка в Кудрово

Полицейские сегодня задержали подозреваемого в ограблении банка в Ленинградской области мужчину, который забрал из финансового учреждения около 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о разбойном нападении поступило в областную полицию от управляющей филиалом банка в городе Кудрово. В банк вошел мужчина и, угрожая предметами, похожими на пистолет и гранату, потребовал от кассира передать ему 1,5 млн рублей. Забрав деньги, он скрылся.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий 4 сентября полицейскими задержан подозреваемый в совершении ограбления. Им оказался 56-летний житель Новгородской области", - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", ведется следствие.