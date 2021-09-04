Дворец эмира Бухарского в Железноводске ждет профессиональной реставрации

На воротах дворца эмира Бухарского в Железноводске обнаружили старинную глазурь. Входные ворота памятника архитектуры планируют очистить от слоев краски, под которыми нашли глазурь кобальтового цвета. Такое сообщение опубликовал на этой неделе сайт Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. Открытие случайно сделал житель курорта, который поделился этим с главой Железноводска в социальной сети. Дворец построили в начале XX века, он входит в число объектов культурного наследия федерального значения.

Откуда в регионе Кавказских Минеральных Вод взялся дворец эмира Бухарского? До 1913 года он принадлежал последнему эмиру Саиду Алимхану, который в 1911 году был произведен в чин генерал-майора с зачислением в Свиту Его Императорского Величества и с оставлением по Терскому казачьему войску. А строительство дворца в Железноводске начал его отец Саид Абдулла Ахад. На сайте города отмечается, что эмир прельстился чудесным местоположением Железноводска, где решил построить резиденцию в виде восточного дворца с элементами мавританского и узбекского стилей. Дворец строили каменных дел мастера из Хорезма. Строительство велось пять лет, и было закончено в 1912 году.

Внешний вид дворца должен был переносить нас на зеленый фон горы Железной из сказок "Тысячи и одной ночи". Внутри дворец имел сложную планировку с множеством лестниц, коридоров и переходов. В парадной части здания располагались роскошно отделанные комнаты для аудиенций. В них сохранилась отделка потолков, а в гостиной чудом уцелел большой камин, отделанный изразцами.

Позади главного здания имеется еще одно строение. Оно предназначалось для гарема. Дворец с гаремом соединял деревянный перекидной мостик. Выглядывающую из чащи деревьев высокую каменную башню и круглую галерею наверху, молва окрестила "башней смерти" откуда якобы сбрасывали неверных жен. Хотя вряд ли это хоть раз соответствовало действительности. На территории усадьбы размещались конюшни, помещения для экипажей и другие хозяйственные постройки.

Но эмир Бухарский так ни разу и не посетил дворец. Известна легенда, что суеверный эмир, узнав, что во время строительства дворца упал с лесов и разбился рабочий, охладел к Железноводску. Но следует учесть, что к этому времени эмиру перевалило за 60 лет, и для него уже были тяжелы дальние поездки.

Достраивал дворец его сын — Сеид Алим-хан. Он передал Дворец "человеколюбивому обществу императрицы Марии Федоровны", в память 300-летия царствования дома Романовых. Здесь хотели создать "благотворительный санаторий для лиц женского педагогического персонала". С этой целью была осуществлена перепланировка покоев эмира в санаторные палаты по проекту Кавминводского архитектора Кузнецова. Санаторий начал работать с 1914 года. Но началась первая мировая война, и уже в 1915 году во дворе разместили лазарет. До 1918 года этот лечебный комплекс использовался как госпиталь для долечивания офицеров Русской армии.

Новая жизнь во дворец пришла в 1920 году, когда здесь создали советскую здравницу — санаторий им. Бухарина. В 1924 году в нем проживала и встречалась с отдыхающими революционерка Клара Цеткин. Позже она описала свое пребывание в Железноводске в книге "На освобожденном Кавказе". Санаторий у горы Железной именовался Бухаринским до 1937 года, а позже получил номер — 41.

Во время войны дворец был поврежден, в сохранившихся помещениях до 1945 года работал эвакогоспиталь. В последующие годы в здании размещались различные санатории. Санаторию во дворце присвоили имя Тельмана, а потом переименовали в "Ударник"…

Ансамбль неоднократно перестраивался. Исчез ажурный перекидной мостик, ведущий к служебным помещениям. Его переоборудовали в закрытый коридор. Вделано в стену фасада на первом этаже окно с современными прорезями. Внутренний дворик искажен прямоугольником санаторного клубного помещения.

Теперь, после обнаружения жителем Железноводска старинной глазури, есть надежда на реставрацию дворца профессионалами. Сейчас здание находится в долгосрочной аренде частного инвестора с обязательством реставрации в соответствии с законом о защите памятников. "Глазурью была расписана обожженная глина по всему периметру здания, внутри и сзади, где располагался гарем. Оказывается, и калитка с входной аркой, на которой написано "Мир входящему" на арабском языке, тоже имеет закрашенные элементы глазури на обожженной глине. Информацию о находке планируем сообщить владельцу здания для включения в проект реставрации", — обещал глава Железноводска Евгений Моисеев.