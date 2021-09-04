Владимир Путин поздравил участников первых Игр стран СНГ

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам открытия первых Игр стран СНГ в Казани, отметив, что игры посодействуют укреплению международного гуманитарного сотрудничества.

"Считаю идею организации Игр важной и востребованной инициативой, призванной объединить молодежь СНГ вокруг ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни. И конечно, проведение этих масштабных соревнований будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что Игры позволят молодым спортсменам продемонстрировать волевой характер и победный настрой, а также оценить свои способности и физическую подготовку в преддверии престижных мировых стартов, Олимпийских игр.

"Со своей стороны отмечу – мы сделаем все возможное, чтобы первые Игры стран СНГ прошли на самом высоком уровне, стали настоящим праздником для участников и болельщиков, запомнились вдохновением честной спортивной борьбы и яркими эмоциями на трибунах", - добавил глава государства.

Напомним, торжественное открытие первых Игр стран СНГ сегодня проходит в Казани.