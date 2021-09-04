Антиковидный карантин в Алматы стал мягче

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин своим постановлением сегодня смягчил коронавирусный карантин в городе.

Согласно документу, с 4 сентября объекты - участники программы Ashyq смогут работать в выходные дни. Обычные участники - до 00:00, а лидеры Ashyq - до 02:00 при условии "зеленого" статуса входящих,- передает "АиФ-Казахстан".

С 6 сентября в будни продлевается время работы для обычных участников Ashyq до 00:00, лидеров Ashyq - до 02:00, - говорится в постановлении.

Также согласно постановлению многие объекты бизнеса будут открыты в выходные для посетителей с "зеленым" статусом, однако для не привитых или не переболевших в ближайшие месяцы горожан с "синим" статусом доступ на большинство из этих объектов будет закрыт, - говорится в документе.