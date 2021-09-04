Эрдоган отметил роль черноморского региона Турции в торговле и туризме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил на церемонии открытия ряда автомобильных дорог и тоннеля в провинции Ризе, отметив роль северо-восточных провинций Турции в международной торговле и туризме.

Глава государства подчеркнул, что развитая транспортная инфраструктура является залогом развития причерноморского региона страны, и за 19 лет правления возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) число автомобильных тоннелей в Турции возросло с 83 до 447, а число верфей увеличилось с 37 до 84. Список промышленных зон Турции за этот период вырос с 192 до 325. Кроме того, были созданы 79 технопарков, - констатировал президент, передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Президент отметил далее, что стихийные бедствия последних месяцев не обошли стороной и северо-восток страны, и сейчас предпринимаются шаги по устранению ущерба от лесных пожаров, наводнений и селевых потоков.