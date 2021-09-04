Рогозин: Россия и США будут работать по ракетному двигателю РД-181

Роскосмос продолжит сотрудничество с американскими партнерами по ракетному двигателю РД-181, - сообщил сегодня генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"По двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся", - написал Рогозин в своем аккаунте в Facebook, передает ТАСС.

Российская сторона также будет рада сотрудничеству по двигателю РД-180, если США "надумают докупить еще": "У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing", - отметил глава Роскосмоса.

Напомним, ранее правительство России поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства входящего в состав Роскосмоса НПО "Энергомаш" американской компании "Орбитал Сайенсиз ЛЛС", распоряжение об этом премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации.