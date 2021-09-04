Северо-Казахстанская область вышла из "красной" зоны по коронавирусу

Улучшение ситуации с распространением коронавируса позволило Минздраву Казахстана вывести из "красной" зоны в "желтую" Северо-Казахстанскую область страны.

На 4 сентября в "красной" зоне остаются города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области, - передает "АиФ-Казахстан".

В "желтой" зоне были Восточно-Казахстанская, Жамбылская области, теперь ьуда перешла и Северо-Казахстанская область.

В "зеленой" зоне пока находится лишь Туркестанская область, - говорится в сообщении.