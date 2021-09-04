Талибы отложили объявление нового состава правительства Афганистана - СМИ

Представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" вновь приняли решение перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана, - сообщает издание The Times of India.

"Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе", - заявил представитель талибов Забуилла Муджахид, передает "Интерфакс".

В свою очередь член созданного "Талибаном" комитета, в задачу которого входят переговоры с различными группами афганского общества о создании нового правительства, Халил Хаккани, указал, что "Талибан" мог бы сформировать правительство в одиночку, но "один "Талибан" не будет приемлем для мира". В результате талибы пытаются обеспечить в будущем правительстве присутствие всех групп и слоев населения страны.

Планируется, что в состав нового правительства войдут выразившие поддержку талибам экс-премьер Афганистана Гульбеддин Хекматияр и брат бежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани.

Ранее планировалось, что состав нового афганского правительства будет обнародован сегодня, 4 сентября.