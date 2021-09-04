У жителей Махачкалы появился новый стимул к вакцинации

Власти столицы Дагестана будут разыгрывать призы для жителей Махачкалы, прошедших вакцинацию от коронавируса в период с 4 сентября по 25 декабря: они могут выиграть айфоны, велосипеды и даже автомобиль, - сообщил в своем аккаунте в Instagram глава города Салман Дадаев.

Розыгрыш призов пройдет в три этапа: первый - среди получивших сертификат о вакцинации в период с 4 сентября по 14 октября, второй - с 15 октября по 14 ноября, третий, в котором пройдет розыгрыш автомобиля – с 4 сентября по 25 декабря, - передает "АиФ-Дагестан".

Участниками розыгрыша автоматически становятся все махачкалинцы, у которых сертификаты будут зарегистрированы в этот период. Данные, полученные от Минздрава Дагестана, будут введены в компьютерную программу, а победителей определит генератор случайных чисел.

Розыгрыш в прямом эфире покажут в аккаунте Салмана Дадаева в Instagram, а также в эфире программы "Время новостей. Махачкала" на канале РГВК "Дагестан".

И это еще не все – уже с понедельника, 6 сентября, среди всех участников розыгрыша ежедневно будут разыгрываться по два сертификата на 1 тыс рублей от торговых центров Махачкалы, а также пополнение счета на 500 рублей от операторов мобильной связи, - говорится в сообщении.