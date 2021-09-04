Заключительный этап "Формулы-3" вместо Остина примет Сочи

Организаторы чемпионата мира по автогонкам класса "Формулы-3" приняли решение отменить восьмой этап, который должен был пройти в американском Остине и изначально был последним в календаре, - сообщила пресс-служба чемпионата.

Но чемпионат все же будет завершен - заключительный этап примет Сочи, он пройдет в рамках гоночного уикенда вместе с Гран-при России "Формулы-1" и "Формулы-2" - с 24 по 26 сентября.

"Это изменение календаря было согласовано всеми заинтересованными сторонами после неизбежных логистических изменений, которые сильно повлияли на общие затраты на запланированное мероприятие в Остине для "Формулы-3", - отметил генеральный директор "Формулы-3" Бруно Мишель, передает "Интерфакс".

"Я хочу поблагодарить "Формулу-1" и (Международную автомобильную федерацию) FIA, наши команды и всех участников, включая промоутеров из Сочи, за то, что они согласились на изменение за столь короткое время. Мы рады снова привезти наши две категории в Россию", - поведал Мишель, поблагодарив все причастные стороны за возможность провести этап чемпионата в Сочи.

Напомним, изначально этап "Формулы-3" в Остине должен был пройти 24-26 сентября, как и сочинские этапы "Формулы-1" и "Формулы-2".