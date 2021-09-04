Квалификация ЧМ-2020: Казахстан уступил Финляндии

Только что в Хельсинки завершился отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в группе D между сборными Финляндии и Казахстана. Победу со счетом 1:0 одержали хозяева.

Единственный гол на 60-й минуте забил нападающий немецкого "Байера" Йоэл Похьянпало.

На данный момент сборная Финляндии с 5 очками занимает второе место в группе D. Казахстан находится на последней, пятой строчке, в активе команды 2 очка.