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Квалификация ЧМ-2020: Казахстан уступил Финляндии

Квалификация ЧМ-2020: Казахстан уступил Финляндии

Только что в Хельсинки завершился отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в группе D между сборными Финляндии и Казахстана. Победу со счетом 1:0 одержали хозяева.

Единственный гол на 60-й минуте забил нападающий немецкого "Байера" Йоэл Похьянпало.

На данный момент сборная Финляндии с 5 очками занимает второе место в группе D. Казахстан находится на последней, пятой строчке, в активе команды 2 очка.

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Вестник Кавказа

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