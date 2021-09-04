Коронавирус унес жизнь младенца в Грузии

Новорожденный, которому было 25 дней, сегодня скончался от коронавируса в клинике Цицишвили в Тбилиси, - заявила медицинский директор больницы Майя Чхаидзе.

"У него были сопутствующие заболевания – сепсис, порок сердца, тяжелое поражение легких, а также респираторный дистресс", - рассказала Чхаидзе, передает Sputnik Грузия .

Ребенок поступил в клинику из Батуми и пробыл в клинике восемь дней, однако спасти его не удалось, - добавила Чхеидзе.