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Коронавирус унес жизнь младенца в Грузии

Коронавирус унес жизнь младенца в Грузии

Новорожденный, которому было 25 дней, сегодня скончался от коронавируса в клинике Цицишвили в Тбилиси, - заявила медицинский директор больницы Майя Чхаидзе.

"У него были сопутствующие заболевания – сепсис, порок сердца, тяжелое поражение легких, а также респираторный дистресс", - рассказала Чхаидзе, передает Sputnik Грузия .

Ребенок поступил в клинику из Батуми и пробыл в клинике восемь дней, однако спасти его не удалось, - добавила Чхеидзе.

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Вестник Кавказа

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