Мурад Кумпилов открыл в Майкопе памятник Герою России Владиславу Долонину

Накануне в День солидарности в борьбе с терроризмом глава Адыгеи Мурат Кумпилов торжественно открыл в Майкопе на территории средней школы №3 бюст Героя России, старшего лейтенанта Владислава Долонина, - сообщили сегодня в пресс-службе главы республики.

Ранее памятник был установлен на территории воинской части в Свердловской области, где служил Владислав, но в апреле его родственники обратились к властям республики с просьбой перевезти бюст на родину героя, и теперь он нашел свое место на территории школы, в которой учился герой, - передает портал Юга.ру.

"Мы хотим, чтобы жители Адыгеи знали и помнили о своих героях; чтобы наша молодежь воспитывалась на примерах таких людей, каким был Владислав, - храбрых, надежных, с железной волей и стойкостью духа", - сказал в ходе церемонии открытия глава Адыгеи.

Напомним, Владислав Долонин героически погиб в возрасте 26 лет в марте 1995 года в ходе антитеррористической операции на территории Северного Кавказа.