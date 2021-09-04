Семикаракорский водитель протаранил вход в "Пятерочку"
Пожилой водитель Toyota Ractis в донском Семикаракорске на полной скорости въехал в магазин "Пятерочка", - сообщили сегодня в пресс-службе УГИБДД по региону.
По предварительным данным, мужчина, передвигаясь на большой скорости, не справился с управлением, его автомобиль протаранил входные двери магазина и въехал в тамбур, - передает "АиФ-Ростов".
По счастливому стечению обстоятельств в ДТП никто не пострадал, устанавливаются причины аварии.
Вестник Кавказа
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