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Семикаракорский водитель протаранил вход в "Пятерочку"

Фото: Ростов Главный
Фото: Ростов Главный

Пожилой водитель Toyota Ractis в донском Семикаракорске на полной скорости въехал в магазин "Пятерочка", - сообщили сегодня в пресс-службе УГИБДД по региону.

По предварительным данным, мужчина, передвигаясь на большой скорости, не справился с управлением, его автомобиль протаранил входные двери магазина и въехал в тамбур, - передает "АиФ-Ростов".

По счастливому стечению обстоятельств в ДТП никто не пострадал, устанавливаются причины аварии.

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Вестник Кавказа

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