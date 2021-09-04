Семикаракорский водитель протаранил вход в "Пятерочку"

Пожилой водитель Toyota Ractis в донском Семикаракорске на полной скорости въехал в магазин "Пятерочка", - сообщили сегодня в пресс-службе УГИБДД по региону.

По предварительным данным, мужчина, передвигаясь на большой скорости, не справился с управлением, его автомобиль протаранил входные двери магазина и въехал в тамбур, - передает "АиФ-Ростов".

По счастливому стечению обстоятельств в ДТП никто не пострадал, устанавливаются причины аварии.