Трудовые мигранты в России будут проходить обязательную дактилоскопию

С 29 декабря трудовые мигранты, прибывающие на заработки в Россию, будут получать пластиковые карты, в том числе с электронным носителем информации о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования, - говорится в проекте приказа МВД страны.

"Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации", - сказано в документе, передает ТАСС.

Пластиковые карты с электронным носителем будут выдавать при наличии технической возможности, в остальных случаях документ будет оформлен без него. "Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года", - говорится в документе.

Пластиковая карта с электронным носителем размером 56 на 53,98 мм будет состоять из лицевой и оборотной сторон, на ее лицевой стороне будет размещаться цветная или черно-белая фотография иностранного гражданина размером 30 на 40 мм, также карта будет содержать идентификационнфй номер, фамилию, имя, отчество, дату рождения и пол. На ее обратной стороне будут указаны сведения о гражданстве иностранца, документе, удостоверяющим личность.

Также карта будет содержать чип в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий сведения об иностранном гражданине, которому она выдана, помимо этого, чип будет содержать электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук, пригодных для идентификации.

С 29 декабря 2021 года трудовые мигранты, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней, будут подлежать обязательной дактилоскопии.