Российские военные признаны сильнейшими в большинстве конкурсов АрМИ-2021

Российские военнослужащие победили в 19 из 34 конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2021), - сообщило Минобороны РФ.

"В рамках "АрМИ-2021" было проведено 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке", три конкурса - "Кубок моря", "Глубина" и "Снайперский рубеж" - включали по два дивизиона, у каждого из которых были свои победители. К настоящему времени российские военнослужащие победили в 19 конкурсах, Иран, Беларусь, Узбекистан и Китай - в трех, Казахстан - в двух, Вьетнам, Сербия и Армения - в одном", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тыс военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Напомним, торжественная церемония закрытия АрМИ-2021 пройдет сегодня после финала "Танкового биатлона".