В прибрежной зоне Феодосии нашли фугасную авиационную бомбу времен войны

В Феодосии обезвреживание взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

Боеприпас был обнаружен в воде в районе Южного причала города на удалении 800-900 м от берега на глубине 12 м, исследовавшие его сотрудники МЧС России идентифицировали его как фугасную авиационную бомбу ФАБ-50, - сообщили в МЧС региона, передает "АиФ-Крым"

Пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасного предмета. К пиротехническим работам от МЧС России было привлечены восемь человек личного состава и две единицы техники, - говорится в сообщении.