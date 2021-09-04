Кубанские медики доставят на вакцинацию пожилых пациентов на машинах

Пожилых пациентов на Кубани будут доставлять до пунктов вакцинации на автомобилях, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Поликлиники региона получили для этих целей 31 автомобиль марки Lada Largus. Машины задействуют и для того, чтобы доставлять маломобильных и пожилых людей для прохождения диспансеризации,- передает "АиФ-Юг".

Также автомобили смогут использовать врачи, чтобы оперативно добираться до пациентов по вызову и доставить им необходимые лекарства, - говорится в сообщении.