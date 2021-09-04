Прокуратура Анапы расследует причины сбоев в поставках электроэнергии

Прокуратура Анапы расследует причины постоянных отключений электроэнергии после августовских ливней: вторую неделю жители города жалуются на то, что у них по нескольку суток нет света, пропадают продукты в холодильниках, выходит из строя бытовая техника.

"К нам поступает непрекращающийся поток жалоб. Объективно по энергоснабжению этот сезон провален", - заявил анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко, передает портал Юга.ру.

Отключения стали темой заседания мэрии Анапы, которые непрерывно происходят в городе-курорте с середины августа, когда регион накрыло тропическим мезоциклоном.

"К сотрудникам аварийно-восстановительных бригад у меня только слова благодарности. Люди работали по пояс в воде и грязи, исправляя ошибки того, что не сделано их руководством за все последние годы по модернизации оборудования", - рассказал мэр Анапы Василий Швец.

Анапская межрайонная прокуратура уже начала проверку местного филиала НЭСК ("Независимой электросбытовой компании Краснодарского края").