Председатель партии "За Грузию" Георгий Гахария представил кандидатов в мэры четырех городов - Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку и Хоби.

Кандидатом в мэры Зугдиди стал Гега Шенгелия, в мэры Цаленджиха - Хвича Мебония, в мэры Чхороцку - Шенгели Джикия, а в Хоби - Бадри Джобава.

По словам лидера партии "За Грузию", выборы 2 октября утратили муниципальное измерение и стали гораздо более важными. "Несмотря на то, что многие из нас пришли из "Грузинской мечты", сегодня мы оказались в реальности, где правящая команда возвращает нас в прошлое", - цитирует его "Грузия Online".

"Мы все согласились с тем, что для нас не имеет значения, вернет ли "Грузинская мечта" к власти "Единое национальное движение" своими непоследовательными, слабыми шагами, если она будет использовать те же методы, что и представители "Единого национального движения". Лучший тому пример - Акакий Бартая, наш сторонник и соратник", - поведал Гахария.

Он напомнил, что Бартая подкинули оружие и задержали, отметив при этом, что этот случай никого не напугает. "Пусть никто не думает, что это кого-то напугает. Это действия отчаявшегося, слабого правительства, которое считает своей главной целью - сохранение власти любой ценой", - заключил председатель партии "За Грузию".

Напомним, 1 сентября Георгий Гахария заявил, что принял решение баллотироваться в мэры Тбилиси. Он также пообещал, что в ближайшее время представит план развития Тбилиси, в котором будет учтено все, чтобы город стал мегаполисом.