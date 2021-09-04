Азербайджанские военнослужащие проходят курс морально-психологической подготовки

В Азербайджане для военнослужащих организовали семинары с целью повышения морально-психологической подготовки и предотвращения возможных негативных случаев. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства обороны страны.

На семинарах с лекциями выступили офицеры и госслужащие Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу Минобороны, сотрудники Республиканской военной прокуратуры, Научно-исследовательского института психологии, Государственного комитета по работе с религиозными структурами и региональных подразделений Управления мусульман Кавказа.

Выступившие рассказали о высокой морально-психологической подготовке офицеров и солдат. В завершение участникам семинара раздали брошюры по морально-психологической подготовке, а также ответили на их вопросы.