США расскажут всю правду о теракте 11 сентября

Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании и обнародовании правительственных документов, связанных с террористическими атаками 11 сентября 2001 года.

"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках... Критически важно, чтобы правительство США обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях", - сказано в указе.

Исполнительный указ предписывает министерству юстиции и другим ведомствам вести надзор за рассекречиванием документов, связанных с расследованиями атак ФБР. Также в указе говорится, что генеральный прокурор США должен обнародовать документы в течение шести месяцев, передает РБК.

В своем заявлении глава Белого дома отметил, что таким образом выполняет данное им предвыборное обещание. "Когда я баллотировался в президенты, я взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в отношении рассекречивания документов о террористических атаках на Америку 11 сентября 2001 года. По мере приближения 20-летия этого трагического дня я соблюдаю это обязательство", - сказал Байден.

В документе уточняется, что на сегодняшний день у ведомств нет информации о конкретных угрозах, связанных с годовщиной теракта, но они допускают, что массовые собрания людей могут привлечь внимание радикалов и стать объектом возможного нападения.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании отдельных материалов расследования, которые имеют отношение к терактам 11 сентября.

Напомним, 11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре самолета в США. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра, один - в Пентагон и еще один упал вблизи города Шанксвилл, когда пассажиры и команда попытались обезвредить захватчиков. Всего погибли более 2,9 тыс человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и ее лидер Усама бен Ладен, который был убит американским спецназом в мае 2011 года.

После терактов 2001 года власти США публиковали по частям официальный доклад о событиях 11 сентября. Последние 28 страниц из более 800 были обнародованы в июле 2016 года. Из документа следовало, что ряд граждан Саудовской Аравии, связанных с правительством этой страны, помогали деньгами некоторым участникам теракта. Власти королевства отрицают причастность к атакам.