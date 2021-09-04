В Иране отреагировали на новые санкции США

Министр иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что новые санкции США в отношении Исламской Республики являются продолжением провальной американской политики США.

"К сожалению, нынешние власти в США продолжают идти по провальному пути, которого придерживалась прежняя американская администрация", - приводит слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Хатибзаде подчеркнул, что США нужно понять, что нет другого пути, кроме отказа от приверженности санкциям и использования принципа уважения в отношениях с Ираном.

Напомним, 3 сентября США ввели санкции в отношении четырех иранцев, подозреваемых в попытке похищения американской журналистки иранского происхождения Масих Алинежад, которая критиковала ситуацию в Иране. Под санкции попали Алиреза Фарахани, Махмуд Хазейн, Омид Нури и Кия Садеги.