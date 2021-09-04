В школе в Актау ударило током двух учеников

В Актау в средней школе №23 двое пятиклассников получили удар током, спускаясь вниз по лестнице. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Зарета Фаталиева.

Инцидент случился после пятого урока второй смены, примерно в 17:45 по местному времени.

По словам директора, два мальчика спускались по лестнице и держались за руки, один из них взялся за перила. В один момент обоих ударило электрическим током.

"Удар был такой, как будто на вас надета одежда из синтетики, и вы взялись за ручку автомашины. Думаю, что каждый это ощущал. Дети испугались, спустились вниз, дежурный администратор сразу мне сообщал", - поведала Фаталиева.

Она подчеркнула, что после инцидента вызвала электрика.

Пострадавшие ученики были доставлены в детскую областную больницу, где им сделали электрокардиограмму. Врачи отметили, что вреда здоровью не установлено. Мальчиков наблюдали около часа, а затем отпустили домой.

В школе составили акт о произошедшем случае, передает "Sputnik Казахстан".



