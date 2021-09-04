Ильхам Алиев поздравил азербайджанских паралимпийцев с двумя золотыми медалями Токио-2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Ламию Велиеву и Орхана Асланова с завоеванием золотых медалей летней Паралимпиады в Токио. Соответствующее сообщение глава государства написал на своей странице в Twitter.

Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанские паралимпийцы продолжают радовать своими победами. "Число наших золотых медалей на Летний Паралимпийских играх Токио-2020 достигло 14-и. От всего сердца поздравляю Ламию Велиеву и Орхана Асланова с уверенной победой", - заявил президент.

Напомним, Ламия Велиева завоевала "золото" Паралимпиады в беге на 400 метров, а Орхан Асланов - в прыжках в длину.