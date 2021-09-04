Хабиб сыграет в благотворительном футбольном матче на Кубке легенд

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов сообщил, что примет участие в благотворительном матче на Кубке легенд в Москве.

"Планов в футболе нет. У нас 11 числа будет Кубок легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звёздами футбола. Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч", - цитирует Хабиба ТАСС.

Он подчеркнул, что ему будет интересно посмотреть на звезд, которыми он в свое время восхищался.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.