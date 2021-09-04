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В Бабаюрте в доме взорвался газ, есть пострадавшие

В Бабаюрте в доме взорвался газ, есть пострадавшие

В населенном пункте Бабаюрт в Дагестане произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего пострадали двое мужчин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.

Как отмечается, инцидент случился по улице Шпигуна в отдельно стоящем помещении летней кухни. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Бабаюртовскую ЦРБ.

В ведомстве отметили, что в помещении выбиты окна и входная дверь, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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