В Бабаюрте в доме взорвался газ, есть пострадавшие

В населенном пункте Бабаюрт в Дагестане произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего пострадали двое мужчин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.

Как отмечается, инцидент случился по улице Шпигуна в отдельно стоящем помещении летней кухни. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Бабаюртовскую ЦРБ.

В ведомстве отметили, что в помещении выбиты окна и входная дверь, передает РИА Новости.