В Сочи горит многоэтажный дом

В одной из квартир многоэтажного дома в Сочи вспыхнул пожар. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

ЧП произошло в доме по улице Демократическая в Адлерском районе города.

"В 12.52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в 18-этажном жилом доме. Площадь 15 кв м. Эвакуировано 70 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно последним данным, пожар в доме ликвидирован, никто не пострадал.