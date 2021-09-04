В Сочи горит многоэтажный дом
В одной из квартир многоэтажного дома в Сочи вспыхнул пожар. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.
ЧП произошло в доме по улице Демократическая в Адлерском районе города.
"В 12.52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в 18-этажном жилом доме. Площадь 15 кв м. Эвакуировано 70 человек", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно последним данным, пожар в доме ликвидирован, никто не пострадал.
Вестник Кавказа
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