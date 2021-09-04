Каладзе рассказал, когда возобновит работу общественный транспорт в Тбилиси

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что общественный транспорт в столице заработает только после улучшения ситуации с коронавирусом COVID-19.

"Как только специалисты и эпидемиологи скажут нам, что ситуация улучшается, смертность снижается, меньше зараженных, безусловно, решение об открытии будет принято", - цитирует градоначальника "Sputnik ГРузия".

Напомним, общественный транспорт в Тбилиси закрылся 14 августа в связи с ростом заболеваемости COVID-19 до 5 тыс в сутки.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 562 627 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 509 181 человек, умерли – 7732.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 219 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.