Осень придет на Кубань не раньше октября

Календарное лето на Кубани задержится до конца сентября. Об этом рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики пояснили, что традиционно метеорологическая осень в регионе наступает лишь 29 сентября, да и любое время года в метеорологии начинается и заканчивается чаще всего отлично от календаря, но в зависимости от среднесуточных температур воздуха, передает "АиФ-Юг".

Осень наступает, когда средние температуры воздуха установятся на отметке ниже +15 и выше 0 градусов, поэтому сейчас на Кубани, несмотря на календарь и временное ухудшение погодных условий, продолжается метеорологическое лето, добавили в региональном Гидрометцентре.