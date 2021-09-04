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Осень придет на Кубань не раньше октября

Осень придет на Кубань не раньше октября

Календарное лето на Кубани задержится до конца сентября. Об этом рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики пояснили, что традиционно метеорологическая осень в регионе наступает лишь 29 сентября, да и любое время года в метеорологии начинается и заканчивается чаще всего отлично от календаря, но в зависимости от среднесуточных температур воздуха, передает "АиФ-Юг".  

Осень наступает, когда средние температуры воздуха установятся на отметке ниже +15 и выше 0 градусов, поэтому сейчас на Кубани, несмотря на календарь и временное ухудшение погодных условий, продолжается метеорологическое лето, добавили в региональном Гидрометцентре.

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Вестник Кавказа

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