В Алматы иномарка сбила на полном ходу женщину на пешеходном переходе

В Алматы под колесами автомобиля погибла женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу. ДТП случилось на пересечении улиц Гоголя-Шагабутдинова.

Как отмечают очевидцы, автомобиль Toyota Matrix наехал на женщину в районе нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении с улицей Шагабутдинова.

От сильного удара ее отбросило на несколько метров. В результате полученных травм женщина скончалась на месте аварии, передает "Sputnik Казахстан".