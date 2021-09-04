В водохранилище в Дагестане обнаружили тело туриста

Спасатели нашли Гоцатлинском водохранилище в Дагестане тело мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно предварительной информации, оно принадлежит туристу из Москвы, пропавшему 23 августа в Гунибском районе после схода селя в ущелье Карадахская теснина.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 августа из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики пропали пять человек - трое местных жителей и два туриста из Москвы и Санкт-Петербурга.