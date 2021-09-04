ЕАЭС и ШОС заключат меморандум о сотрудничестве

В ближайшие дни Евразийский экономический союз (ЕЭАС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) подпишут меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщил член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

"В частности, в ближайшие дни будет подписан меморандум о сотрудничестве с Шанхайской организацией сотрудничества, которая по сути вместе с нами может стать основой формирования Большого евразийского партнёрства", - сказал Глазьев в видеообращении в ходе сессии "Ценность и ценности Большого Евразийского партнерства" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он подчеркнул, что ранее были подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, идёт подготовка к подписанию соглашения о переходе к зоне свободной торговли с Ираном, передает РИА Новости.

Накануне генеральный секретарь ШОС Владимир Норов заявил, что реализация инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит укрепить экономическое сотрудничество в Евразии. По его словам, обе стратегии имеют общие цели и задачи. "Для них характерны всеобъемлющий подход и открытость. Их реализация позволит объединить усилия различных государств в поиске ответов на современные вызовы, укрепить экономическое сотрудничество на континенте и создать условия для развития трансконтинентальной транспортной и энергетической инфраструктуры. В этих процессах, как нам видится, ШОС призвана сыграть системную роль", - сказал Норов.

Он также акцентировал внимание на том, что сопряжение ЕАЭС и "Одного пояса, одного пути" на площадке ШОС создает необходимые условия для формирования широкой транзитной зоны для грузопотока из Европы в Азию и обратно.