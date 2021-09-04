Коронавирус в России диагностировали еще у 18 780 человек

В России за минувшие сутки было выявлено 18 780 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 6 993 954. Справились с болезнью 6 255 475 жителей страны, умерли – 186 407 человек. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 18 737 человек, умерли – 796.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 1549, Санкт-Петербурге – 1494, Московской области – 756, Свердловской области – 512, Ростовской области – 479, Воронежской области – 462, Пермском крае – 462, Самарской области – 452, Красноярском крае – 395, Нижегородской области – 391. Отмечается, что у 1402 (7,5%) болезнь протекает без клинических проявлений.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа в регионе зарегистрированы 356 новых случаев заражения. В Дагестане выявили 170 случаев, в Чечне – 97, в Кабардино-Балкарии – 78, в Северной Осетии – 71, в Ингушетии – 64, в Карачаево-Черкесии – 48.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 219 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.