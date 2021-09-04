Блинкен рассказал о заинтересованности Ирана в покушениях на граждан США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США знают о сохраняющейся заинтересованности Ирана в организации покушений на американских граждан, включая действующих и бывших официальных лиц США.

Напомним, 3 сентября США ввели санкции в отношении четырех иранцев, подозреваемых в попытке похищения американской журналистки иранского происхождения Масих Алинежад, которая критиковала ситуацию в Иране.

Блинкен отметил, что попытка Ирана похитить гражданина США на американской земле за то, что она использовала свободу слова для критики иранского руководства, абсолютно неприемлемо и является вопиющим нарушением фундаментальных международных норм.

По его словам, четверо иранцев - Махмуд Хазеин, Кия Садегхи, Омид Нури и их предполагаемый лидера Алиреза Фарахани - планировали покушения на соотечественников-диссидентов в Великобритании, Канаде и ОАЭ. "В отношении их всех вводятся санкции <...> за то, что они прямо или опосредованно действовали от имени иранского министерства разведки и безопасности, которое также находится под санкциями США", - говорится в заявлении американского госсекретаря.

Блинкен также отметил, что США продолжат "противостоять и привлекать к ответственности" правительства, практикующие "транснациональные репрессии в отношении диссидентов, журналистов или оппозиционных лидеров", передает РИА Новости.