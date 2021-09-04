Названы сроки начала вакцинации от гриппа в Казахстане

Жителей Казахстана начнут прививать против гриппа 15 сентября, такое постановление издал главный санитарный врач Ерлан Киясов.

В нем отмечается необходимость подготовки медицинских организаций к старту кампании иммунизации против гриппа 15 сентября 2021 года.

"Провести активную разъяснительную работу с крупными работодателями по охвату вакцинацией против гриппа работников предприятий за счет средств работодателей", - цитирует текст постановления "Sputnik Казахстан".

Помимо этого, в том же постановлении дается поручение завершить ревакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6-7 лет до 15 сентября.