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В Турции столкнулись поезд и микроавтобус, есть жертвы

В Турции столкнулись поезд и микроавтобус, есть жертвы

На северо-западе Турции столкнулись поезд и микроавтобус, в результате чего погибли шесть человек, еще шестеро получили ранения.

Инцидент произошел в районе города Люлебургаз провинции Текирдаг, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Как отмечается, служебный микроавтобус, перевозивший рабочих, выехал на железнодорожный переезд за несколько секунд до прохода грузового поезда.

Всех раненых доставили в больницы. По факту ДТП ведется расследование.

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