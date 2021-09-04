В Санкт-Петербурге произошел пожар площадью 2 тыс квадратных метров

В субботу, 4 сентября, в Московском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар на двух складах общей площадью 2 тыс кв м. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

"В 06.24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, улица Кубинская 76 (промзона)... Происходит возгорание двух складов на общей площади порядка 2 тыс кв м", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. В ликвидации огня принимают участие более 40 человек и порядка 10 единиц техники. В 07:43 пожар был локализован, передает РИА Новости.